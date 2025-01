Gisele Bündchen exibe barriga de grávida nas redes sociais; vídeo

A modelo Gisele Bündchen mostrou sua barriga de grávida pela primeira vez. Em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (29), ela aparece biquíni sendo iluminada pelo sol.

Gisele está à espera de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Na postagem, a modelo uniu diversos registros seus em um vídeo que trazia uma reflexão sobre felicidade, e em uma das imagens ela mostra a barriga da gravidez.

"Um dia, você vai se dar conta que felicidade nunca foi sobre seu trabalho ou seu diploma, ou estar em um relacionamento. [...] Um dia, você vai ver que a felicidade sempre foi sobre a descoberta, sobre a esperança, sobre escutar seu coração e deixar ele te guiar", diz um trecho.

A gravidez da brasileira foi confirmada em outubro de 2024, pela revista norte-americana People. "Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família", disse uma fonte próxima ao casal à época.

A modelo já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. Ela assumiu o relacionamento com Joaquim Valente em março do ano passado.