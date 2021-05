Giovanna Lancellotti empina o bumbum e mostra marca de biquíni após exagerar no sol

Giovanna Lancellotti está passando alguns dias em Fernando de Noronha para comemorar seu aniversário nesta quinta-feira. Mas a atriz exagerou no sol e mostrou a marca do biquíni em seu corpo nas redes sociais. Em uma postagem nos stories de seu Instagram, Giovanna aparece de costas mostrando o bumbum e as costas vermelhas.

"Nem tá ardendo", escreveu ela.

(Reprodução: Instagram)

E também publicou uma selfie na praia: "Esperando os 2.8 no meu lugar preferido do mundo", celebrou.

Nos comentários, os seguidores e as amigas famosas a encheram de elogios: "Uau! Que linda", escreveu Giovanna Ewbank. "Linda. Musa", disse Juliana Knust. "Meu Deus, queria estar", disparou Luísa Sonza.