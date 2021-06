Gil do Vigor rebola ao som de 'Tchaki Tchá' com a irmã: ‘Dançando esquenta o furico’

Gil do vigor e a irmã, Janielly Nogueira, estão isolados em um hotel em São Paulo. Devido a pandemia, os dois não podem sair para passear pela cidade, então Gil sempre procura uma maneira de se divertir com a irmã. Janielly postou nas redes sociais um vídeo em que dança "Tchaki Tchá" ao lado do irmão.

Em outro vídeo, a irmã de Gil fala sobre o frio da cidade de São Paulo, e diz estar com vontade de sair para dançar. "No frio de São Paulo, a gente tem que dançar. Porque a gente dançando, esquenta o fogo, esquenta o furico, e o calor vem".

Ela contou que a pandemia os impede de se divertir fora do hotel. "Minha gente, se não fosse o Coronavírus, eu queria estar agora descendo até o chão, bêbada, sendo arrastada para casa, mas não posso. Tem que ficar aqui no quarto de hotel", disse ela.

Janielly é famosa na web. Ela é blogueira e influenciadora, e conta com mais de 60 mil seguidores em sua conta no Instagram.