Gil do Vigor posta que está 'atentado e safado'

O quarto colocado do Big Brother Brasil 21, Gilberto Nogueira, segue causando na web. Neste domingo, 30, o Doutor em Economia que acaba de virar garoto propaganda de banco, não se conteve e fez uma postagem caliente no Twitter:

Hoje eu estou atentado e safado! Misericórdia SENHORRRRRR. Preciso me controlar hoje pra não falar cachorrada por aqui ahahahahahahaahahah. Tô naqueles dias de pura sem vergonhice — GIL DA VIGOR 🎓 (@gilnogueiraofc) May 30, 2021

Não demorou para os seguidores entrarem na brincadeira. Um deles foi outro colega de confinamento, Arthur Picoli, que escreveu: "Gatinha assanhada cê tá querendo o que? Hahahaha".

Na sequência, Gil do Vigor fez outra publicação: “Hoje eu tô com a muléstia! Ai, eu tô doidão. Vou fazer Stories no Insta doidão!”