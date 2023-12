Gaby Amarantos fala de harmonização íntima: ‘Segue natural, seguindo a tradição da mulher paraense'

A cantora paraense e vencedora do Grammy Latino, Gaby Amarantos, compartilhou com seus seguidores uma foto de biquíni tomando banho de sol, na tarde desta quinta-feira, 21. Com as curvas em destaque, Gaby chamou a atenção para as partes íntimas. Confira a publicação abaixo.

O procedimento estético a qual a Grammy Winner - como é carinhosamente chamada por fãs e admiradores - se refere é a harmonização íntima, destinada a quem deseja ter as regiões mais “cheinhas”.

O procedimento tem se tornado popular em Belém. Com o procedimento, a harmonização íntima estimula a produção de colágeno. Apesar de ter uma boa recepção entre o público paraense, Gaby diz que prefere se manter no natural.

Seguidores de Gaby Amarantos aclamaram a atitude da cantora com a publicação. Veja.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)