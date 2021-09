Gabi Brandt se pronuncia sobre brincadeira de 'bolsa da Gucci': 'Magoa'

Na quinta-feira (23), a influencer Gabi Brandt usou sua caixinha de perguntas do Instagram para falar sobre as brincadeiras do seu sogro, o pastor Márcio Poncio, em torno da polêmica da 'bolsa da Gucci'. As informações são do IG.

Nos stories, um fã questionou: "Ficou chateada com a "brincadeira" do seu sogro?". Brandt não recuou para reesponder. "Não é a primeira vez, né?! Nesse caso eu ficaria mais chateada se fosse verdade, mas ele sabe melhor do que ninguém que a realidade não era bem essa!!!. Num geral, chega uma certa idade a gente entende que nenhuma brincadeira vale a pena se magoa alguém ou expõe ao ridículo, mas tudo bem, cada um tem seu tempo, algumas pessoas demoram mais", respondeu ela.

Rumores na internet apontavam que a ex-participante do 'De Férias Com o Ex' perdoava as supostas traições do seu marido, Saulo Poncio, em troca de acessórios. Recentemente, em uma viagem para a Europa, o sogro relembrou os boatos ao passar na frente de uma vitrine da Gucci. "As bolsas sempre deram certo com o Saulo, será que com a gente funciona?", escreveu ele.

Sempre que as supostas traições vinham à tona, os internautas iam no Twitter brincar com a situação, relembre: