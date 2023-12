“Fui agredida com vassoura”, revela Ângela Bismarchi sobre ex-marido

Ângela Bismarchi resolveu falar sobre o fim do seu casamento com cirurgião Wagner de Moraes. A união término após quase 20 anos. Tudo ocorreu em abril, e em agosto, a atriz denunciou o ex-marido por perseguição, intimidação e escândalos públicos.

Agora, depois das agressões sofridas por Naiara Azevedo e Ana Hickmann, Ângela resolveu desabafar e contou os momentos tensos que viveu ao lado do especialista, incluindo o momento que o ex começou a ficar alterado: “Ele começou a mudar o comportamento. Wagner se tornou uma pessoa agressiva, cometeu adultério e ainda tentou tirar a casa que me pertence para dar ao filho. Durante esses anos, eu sofri muito e calada tentando preservar”.

“Eu tinha medo dele. Fui agredida com vassoura, socos, puxões de cabelo, além de agressões verbais, distorcendo a mulher que sou. Já fiquei com hematomas e fortes dores no corpo.”, relembrou Ângela.

Ela revelou que procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. “Ele me bateu e, imediatamente, recorri aos meus direitos. Nenhuma mulher deve se relacionar com os homens abusivos e se você está em um, saia imediatamente. Nós mulheres devemos nos amar e ter Deus como nosso advogado e protetor”, contou.

“Eu peço a Deus que todas as mulheres sejam livres de qualquer tipo de violência e que não sejam negados os direitos à vida e à dignidade. Nenhuma mulher deve aceitar ser humilhada, atacada, traída, desvalorizada, maltratada e desrespeitada. Que nós mulheres possamos ser fortes e lutar contra esses abusadores que não sabem o que é amor ao próximo. Que Deus abençoe a todas as mulheres e as proteja”, finalizou a atriz.