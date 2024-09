Ônibus da João Neto & Frederico fica destruído após colidir com caminhão; dupla estava no veículo

Um acidente envolvendo o ônibus da dupla sertaneja João Neto & Frederico ocorreu na madrugada desta sexta-feira (06), os cantores estavam dentro do veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quatro pessoas ficaram feridas.

Frederico postou em seu perfil no Instagram uma foto do ônibus e disse que pessoas da equipe que estavam dentro do veículo foram socorridos.

“O pessoal da equipe já foi socorrido, galera, e se Deus quiser ficará tudo bem”, disse o cantor.

O ônibus da dupla sertaneja trafegava em Caetanópolis, Minas Gerais, quando bateu em um caminhão carregado de carvão. Mais cedo, a dupla havia postado um vídeo a caminho de um show em Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros informa que 27 pessoas estavam no veículo no momento do acidente e quatro sofreram ferimentos leves. Elas foram levadas ao Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Em nota divulgada no perfil profissional de João Neto & Frederico, é informado que os cantores estavam dentro do ônibus, mas “todos que estavam no veículo passam bem, inclusive a dupla”.

“A equipe da dupla informa que os shows previstos para este final de semana serão realizados normalmente sem nenhuma alteração. Agradecemos todas as mensagens de carinho”, completa o comunicado.