Fiuk assume relacionamento com influencer carioca Thaísa Carvalho

O amor está no ar! No domingo (19), Fiuk e a atriz carioca Thaísa Carvalho assumiram o namoro publicamente, nas redes sociais. Os pombinhos compartilharam fotos de um almoço em família. As informações são da Quem.

Apesar de muita gente não perceber, o casal já vinha dando indícios que estava junto. Ainda no início do mês de setembro, Thaísa e o cantor viajaram para um final de semana romântico em uma cabana de luxo, no interior paulista.

Durante o confinamento no ‘BBB 21’, Fiuk se manteve discreto e optou por não definir o seu status de relacionamento, porém, afirmou em alguns momentos que tinha “uma pessoa especial” fora da casa.

Namorados

No sábado (18), o artista teria ido almoçar com os pais e a irmã de Thaísa. Nas redes sociais, a moça publicou uma foto da refeição e marcou os perfis presentes. Imediatamente, Fiuk foi questionado e confirmou que estava “namorando”.