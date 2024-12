Filme nacional ‘O Shaolin do Sertão 2’ une luta e humor com Lyoto Machida no elenco

O ex-campeão do UFC, Lyoto Machida, integra o elenco do filme ‘O Shaolin do Sertão 2’, gravado em Fortaleza, no Ceará. No longa, que ainda não tem previsão de estreia, o ‘paraense’ interpreta Kanako Musashi, o principal adversário de Aluísio Li, vivido por Edmilson Filho. A trama acompanha a jornada de Li para recuperar sua confiança enquanto enfrenta diversos adversários, culminando no embate com o lendário campeão Musashi.

As gravações do filme foram finalizadas na última semana, e Machida descreveu a experiência, ao Grupo Liberal, como única. Apesar de já ter participado de produções cinematográficas, como ‘Quebrando Regras 2' com Michael J. White, ele destacou que atuar em uma comédia brasileira trouxe novidades.

"Eu já tinha participado algumas vezes, mas foi diferente filmar no cenário do Brasil com atores brasileiros, ainda mais em uma comédia. Foi muito divertido tudo isso", compartilhou Machida.

Segundo Lyoto, a parceria com Edmilson começou anos atrás, quando ambos se encontraram em Los Angeles. O ex-atleta lembra que Edmilson o convidou pessoalmente para integrar o elenco.

“Ele levou o filme ‘O Shaolin do Sertão 1’ para a minha casa. Conversamos sobre me colocar para fazer o filme junto com ele. O projeto foi adiado pela pandemia, mas retomamos em 2023, e finalmente tudo aconteceu”, contou ao jornal.

O diretor Halder Gomes explicou que a escolha de Lyoto para o papel de vilão foi estratégica. "Ter Lyoto no novo filme valida a jornada. Ele é o único lutador da tradição, real, um contraste bacana com o lúdico", afirmou em entrevista ao UOL.

Preparação e desafios

Lyoto destacou que sua experiência como lutador facilitou a gravação de cenas de combate, mesmo em ambientes rústicos. Ele explicou que enfrentou cenários variados ao longo de sua carreira esportiva, desde lugares modernos até os mais simples, o que contribuiu para sua adaptação no set.

"Gravar cenas de combate em um ambiente rústico não foi novidade para mim. Já vivi experiências em vários países, como Tailândia, Japão, e diferentes estados do Brasil. Isso me preparou para lidar com qualquer tipo de ambiente”, afirmou.

No entanto, ele apontou que o maior desafio foi conter o riso nas cenas de comédia. "O mais difícil era não rir. Edmilson, Priscila Fantin e Marcelo Serrado são excelentes no que fazem. A maneira como interpretam e a naturalidade deles tornavam difícil segurar o riso em certos momentos”, disse Machida.

As cenas de combate entre Lyoto e Edmilson tiveram coreografias desenhadas por Edmilson, que elogiou a rapidez com que o ex-lutador aprendeu as sequências. “Ele pegou tudo muito rápido e não mudou nada”, disse Edmilson ao UOL.

Para Lyoto, a vivência como atleta facilitou o desempenho nas cenas de luta. "O treino em si facilitou muito pelo que eu já fiz. Como era um momento de luta pra mim, não teve nenhuma coisa extra”, acrescentou.

Vale lembrar que o ex-campeão vem de uma família com muita tradição no karatê com várias academias importantes. Inclusive Lyoto fez história no MMA ao levar a modalidade para dentro do ringue.

Sobre seu personagem

Machida contou que interpretar Kanako Musashi foi natural, já que o personagem reflete aspectos de sua própria trajetória. "A filosofia japonesa que eu vivenciei com meu pai desde jovem foi essencial. Interpretar o Kanako muitas vezes foi um reforço técnico do que eu já praticava na minha carreira inteira”, afirmou.

Ele também ressaltou a conexão entre a atuação e sua experiência como atleta. "O que mais me marcou foi perceber que atores e lutadores compartilham experiências parecidas. Tanto na luta quanto na atuação, há nervosismo, improvisos e preparação. Foi interessante ver isso em um cenário diferente”, constatou Lyoto.

Sobre o desafio de atuar em uma comédia, Lyoto mencionou que segurar o riso foi uma das maiores dificuldades. “O Edmilson, a Priscila Fantin e o Marcelo Serrado são muito bons no que fazem. A maneira como interpretam seus personagens é tão genuína que, às vezes, é difícil não achar graça”, disse.

Li (Edmilson) terá par romântico com Fantin. No elenco ainda tem Fafy Siqueira.

Mesmo com a experiência positiva, Lyoto revelou que não planeja investir na carreira de ator. Seus planos para 2025 incluem palestras e a administração da Academia 753, que oferece aulas online. "Essa foi uma participação realmente muito divertida, mas não penso em ser um ator. Pode até acontecer, mas não é algo que eu esteja buscando", revelou.