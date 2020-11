Filho de Roberto Carlos comemora resultado 'maravilhoso' de tratamento contra o câncer

Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, comemorou na tarde desta sexta-feira (27), o “maravilhoso” resultado de seus exames após as sessões de quimioterapia para tratar um câncer no peritônio. Ele publicou nas redes sociais um vídeo ao lado do seu médico para contar que teve "respostas importantes" sobre a eficiência do tratamento.

"Oi, pessoal! Estou aqui, hoje de manhã falei que ia dar o resultado aqui do pet e voltei aqui com o Malufão, o Fernando Maluf, meu médico, meu amigo de fé, meu irmão camarada e ele que vai dar a notícia para vocês. Eu só vou aqui chorar", disse no vídeo, passando a palavra para o oncologista.

"A gente está muito feliz, o exame do amigo Dudu teve um resultado absolutamente maravilhoso mostrando que o tumor de pâncreas pode, sim, ter respostas importantes. Hoje é um dia de alegria, não é só para a Valeska e para o Dudu, mas para toda a equipe médica e os colaboradores que trabalham com esse príncipe", comemorou Maluf.

Ainda na publicação, Dudu aproveitou para agradecer às mensagens de apoio que recebeu desde que descobriu a reincidência do câncer, em setembro.

O produtor musical, que já enfrentou outras duas batalhas contra a doença desde o ano passado.