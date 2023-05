Filho de Rita Lee revela que a mãe deixou caderno com 400 páginas de músicas e tweets inéditos

João Lee, filho mais novo de Rita Lee, revelou ter encontrado um caderno de 400 páginas com músicas e tweets escritos à mão por sua mãe. A cantora era considerada um ícone do Twitter, sempre publicando frases polêmicas e engraçadas, inspirando vários memes até hoje. "São todos escritos à mão. As pessoas vão ler como ela escreveu. Alguns têm até rasura. É como se ela estivesse aqui", disse João para OGlobo.

"As pessoas ainda vão ouvir falar demais dela, porque só nesses últimos dias eu fiquei revendo vídeos, fotos, a quantidade de material que tem. Hoje mesmo eu abri uma caixa que tinha guardado uns três anos atrás e tinha um caderno em que ela escrevia todos os tweets dela", contou o caçula após a missa de sétimo dia da mãe, que aconteceu nesta terça-feira (16).

Além disso, João falou sobre ter muito conteúdo guardado e estar avaliando os planos para manter a memória da Rita Lee viva. Segundo ele, já está acontecendo conversas sobre filmes, séries, documentários e até musical sobre a trajetória da rainha do rock.

Além dos tweets, há também diversas músicas, prontas e inacabadas, entre as 400 páginas. "A quantidade de letra que ela tem é incalculável. Eu peguei o iPad dela, onde escrevia inclusive os livros, e não consigo te dizer a quantidade de letras inéditas que tinha, talvez sejam centenas. Fora as que se perderam ao longo do tempo por conta da ditadura militar", disse João.

"Eu acho que eu, como filho, vou ter ela presente durante todo esse tempo, e os fãs também. Tem muita coisa inédita", concluiu.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)