Filha fora do casamento de vocalista do Foo Fighters seria com atriz pornô

A filha do vocalista da banda Foo Fighters - Dave Grohl - fora do casamento seria com uma atriz pornô. Segundo o jornal New York Post, a mãe seria Annaliese Nielsen atriz de filmes eróticos bastante popular conhecida como a “Deusa do pornô”. Grohl anunciou em carta aberta o nascimento de uma filha recém-nascida fora do casamento de mais de 20 anos.

A relação de Grohl e Nielsen teria iniciado em 2018. O astro internacional pagava as contas dela. O vocalista é casado com a ex-modelo Jordyn Blum, com quem tem duas filhas Violet. Nenhum sinal de estremecimento nesse período foi visto publicamente.

Uma ex-colega de quarto da estrela do pornô, identificada como Tyler Ammons, falou a surpresa ao flagrar os Grohl e a atriz se abraçando no sofá em 2018.

“Eles estavam muito próximos no sofá. Eu obviamente sabia quem ele era quando entrei no ambiente. Me senti desconfortável sabendo que ele tinha família e filhos e eu fui embora. Era algo casual o tempo todo [que vivemos juntos]. Ela saía e ia vê-lo. Ela ia sair em turnê com ele em 2019”, relatou.

Annaliese nega ser mãe da nova filha do roqueiro e garante nunca ter tido um caso com ele. Nesta semana, Dave compartilhou uma carta aberta em sua rede social afirmando ser pai de uma criança fruto de um relacionamento extraconjugal.

O jornal Daily Mail divulgou que Jordyn Blum está sendo consolada pela amiga, a atriz Kate Hudson. A esposa teria fica “enojada” ao saber da traição. "Ela ficou surpresa e enojada ao ver que, na idade de Dave, ele ainda estava traindo não só Jordyn, mas também as filhas deles. [Ela até enviou] uma cesta enorme de balões com frases personalizadas, dizendo ‘seja forte'”, revelou a fonte.