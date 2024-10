Saiba quem é a neta de Elis Regina que estreou nos palcos cantando ‘Redescobrir’

A cantora Rafaela Mariano, neta de Elis Regina, fez sua estreia nos palcos ao lado do pai, Pedro Mariano, em um evento da Bradesco Seguros no Teatro Bradesco, em São Paulo, no último final de semana. No auge dos 18 anos, ela interpretou “Redescobrir", canção de Gonzaguinha lançada por sua avó no álbum Saudade do Brasil (1980). A apresentação contou com fotos de Elis no telão, enquanto o público se emocionava com a homenagem, marcando o início de uma série de celebrações dos 80 anos da artista a serem completados em 2025.

Em uma publicação no Instagram, a Rafaela comentou que ficou emocionada em cantar ao lao dos seus maiores ídolos: o pai e a avó. “É um misto de emoções infinitas”, escreveu a jovem, que também é neta do pianista e arranjador Cesar Camargo Mariano.

Pedro Mariano comentou sobre a experiência de partilhar o palco com a filha. “ No dia do Evento, com poucos minutos cantando, eu e Rafa já estávamos na mesma página e a curtição tomou conta… A música tem suas magias e tudo foi tão especial que passamos o resto do dia extremamente emocionados e felizes! E eu, orgulhoso”, declarou.

O álbum de estreia de Rafaela Mariano, previsto para o próximo ano, marcará uma nova etapa na vida da jovem, que já vem mostrando seu talento musical nas redes sociais com covers de artistas como Jão, Chico Buarque, Coldplay, entre outros.