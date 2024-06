Filha de Neymar e Bruna Biancardi é batizada; saiba quem são padrinhos

A filha de Neymar e Bruna Biancardi, a pequena Mavie de oito meses, foi batizada neste sábado (8), em uma cerimônia privada na Basílica Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Cotia (SP). O momento contou com a presença de familiares e amigos íntimos. Os padrinhos escolhidos, tradicionalmente figuras importantes na vida do casal, foram Hanna Carvalho e Leo Venditto.

Quem é Hanna Carvalho?

Hanna Carvalho, além de ser uma amiga muito próxima de Bruna Biancardi, trabalha na área de marketing e comunicação. A amizade entre as duas é tão intensa que decidiram realizar o batizado de Mavie junto com o de Marina, filha de Hanna. Além disso, Bruna também é madrinha de Marina, mostrando a forte ligação entre as famílias.

Hanna é a melhor amiga de Bruna. (Reprodução / Redes Sociais)

Quem é Léo Venditto?

Léo Venditto é o amigo em comum que apresentou Neymar e Bruna. Ele é um empresário conhecido e frequenta diversos eventos sociais na casa de Neymar. No ano passado, Léo expressou sua alegria ao ser convidado para ser padrinho de Mavie. “Receber o convite para ser dindo foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Já amo muito essa pequena e vou cuidar dela com todo o carinho. Amo muito vocês três”, disse à época.

Leo Venditto foi quem apresentou Neymar e Bruna. (Reprodução / Redes Sociais)

A cerimônia foi realizada em um ambiente reservado, onde a privacidade e a intimidade foram valorizadas. Neymar e Bruna compartilharam alguns momentos do evento em suas redes sociais. Biancardi também exibiu em detalhes as peças usadas pela pequena Mavie na cerimônia.