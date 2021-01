Filha de Maurício Mattar diz que está há um ano sem falar com o pai e que não sente falta

A influenciadora digital Petra, filha de Maurício Mattar, disse que está há um ano e quatro meses sem falar com o pai, mas que não sente falta e descreve o relacionamento com ele como "tóxico".

"Não sinto falta. Hoje me acostumei", disse, ao ser questionada, em bate-papo com seguidores no Instagram.

"A única coisa que me deixa pensativa é de que a vida passa e estamos perdendo tempo que não volta mais. Antes por opção dele, agora por minha mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas e, de todo coração, está sendo muito melhor assim. Certas relações são tóxicas umas para as outras, de ambos os lados. Parem de romantizar o que vocês desconhecem", acrescentou.

Em maio do ano passado, Petra disse que não acompanha o crescimento da irmã mais nova, filha do relacionamento de Maurício com Shay Dufau, uma vez que é bloqueada das redes sociais do pai, mas disse não guardar rancor.

"De jeito maneira desgosto do meu pai. Sempre vou amar meu pai. Quero o bem total deles mesmo. Não estou chateada e não tenho rancor de ninguém".