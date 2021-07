Filha de Fafá de Belém ironiza obstrução intestinal Bolsonaro: 'Bafo de cocô'

Mariana Belém gerou polêmica nas redes sociais ao ironizar a internação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que passou por procedimentos para desobstruir o intestino. Na última quarta-feira (14), a filha de Fafá de Belém afirmou que o político estaria com "bafo de cocô". As informações são do UOL.

"Os soluços e arrotos eram merda subindo? Ele foi intubado para não respirar o líquido fecal subindo pelo estômago? Imagina o bafo, Brasil", ironizou ela.

As declarações da cantora causaram alvoroço entre os apoiadores do governo, que chegaram a acusá-la de comemorar a situação de Bolsonaro. Mas ela desmetiu: "Estou sendo atacada pelos bolsominions porque falei do bafo de cocô. Não comemorei doença, não desejei mal, falei apenas que o soluço era de restos fecais subindo (isso está nas matérias sobre a internação)".

Depois ela lamentou os ataques e disse que até suas filhas foram alvo do ódio dos apoiadores do presidente:

"Queria que vocês achassem nesse tweet, onde eu desejei ou comemorei a internação. Isso é um comentário meu. Não há desejo de mal ou celebração abaixo. Mas as respostas incluindo minha mãe e filhas: gente de bem", disse.