Filha caçula de influenciador morre após acidente doméstico

O influenciador digital Matheuszinho, que tem mais de 125 mil seguidores no Instagram, ficou famoso por compartilhar nas redes sociais um estilo de vida luxuoso e organizar sorteios de prêmios. Ele anunciou nesse domingo (08), o falecimento de sua filha mais nova.

A criança teria sido vítima de um acidente doméstico na residência onde a família estava passando o final de semana.

Na rede sociais, Matheuszinho alterou a foto de perfil para uma imagem com o símbolo de luto. O também influenciador Buzeira, dono de uma conta com mais de 11 milhões de seguidores e grande amigo do pai da vítima, também comentou a morte nas redes sociais.

“Não se culpe, você sempre foi um grande pai. Sinto sua dor, pois tenho uma filha. Deus é contigo, irmão”, disse o influenciador. Ele compartilhou uma foto do amigo com as filhas.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, e postadas pelo Metrópoles, a menina teria morrido após se afogar na piscina da casa onde o pai passava o final de semana com um grupo de amigos.