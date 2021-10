Fernando Zor estaria vivendo affair com cantora Mali

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, estaria vivendo um affair com a cantora e compositora Mali. Na última segunda-feira (18), Mali publicou no Instagram fotos de uma apresentação que fez ao lado de Fernando e Sorocaba no sábado (16), em Jaguariúna, São Paulo, e agradeceu: “Que honra participar do show de vocês, sábado, @fernandoesorocaba! Obrigada demais pela recepção! Gratidão!”. As informações são do Metrópoles.

Em seguida, a cantora recebeu vários comentários e críticas. Um deles, uma seguidora acabou defendendo Mali: “Qual a necessidade de desvalorizar a menina? Ela marcou Fernando e Sorocaba (no post) e ainda que fosse só o Fernando, que mal teria nisso? Que eu saiba, ambos estão solteiros e não devem satisfação a ninguém. Só atacam a mulher sempre, né?”.

Mali respondeu a seguidora. “Pois é, Raquel. Infelizmente a mulher é sempre atacada dessa maneira, sem motivo algum… Hoje em dia, fala-se tanto em sororidade, mas nada disso é colocado em prática… Importante é que Deus sabe de todas as coisas e isso basta”, declarou Mali, que, logo depois, fechou os comentários do post.

Fernando Zor negou que os dois estejam se envolvendo e conta que a empresária de Mali é amiga da dupla. O sertanejo e Maiara romperam o noivado que já enfrentava uma crise há alguns meses em setembro deste ano.