Fernanda Gentil revela vontade de ter filho com a esposa e o adiamento do plano

Fernanda Gentil revelou o desejo de aumentar a família, mas que o plano de ter mais um filho, dessa vez com a esposa Priscila Montandon, foi adiado por causa da pandemia.

“A gente não tem data nem momento certo, é só um assunto que é muito vivo aqui. A gente pretende criar um serzinho nosso e deixar como legado. A gente tem em comum muitos conceitos importantes, ideias, valores e princípios que se encaixam e batem muito. A melhor maneira de prolongar e eternizar isso é deixando um indivíduozinho legal, bacana, gente boa, com nossos valores e princípios neste mundo”, contou Gentil em entrevista à Quem, no final de semana.

A jornalista é mãe de Gabriel de 4 anos, fruto de seu casamento com Matheus Braga. Mas o instinto materno bateu à porta de Fernanda muito antes, logo quando Lucas, de 11 anos, seu primo, perdeu a mãe com apenas um aninho e passou a ser apadrinhado e considerado filho por ela.

Gentil ainda não sabe se irão adotar ou gerar o futuro filho. “A gente ainda não pensou em como vai chegar, só que vai chegar. Minha vontade de ter um filho com ela é ver o que eu penso e ela pensa numa pessoa só. A gente divide e concorda com valores e princípios que eu acho que são inegociáveis. É muito bom encontrar essa pessoa que concorda quase que no olhar”, revelou.

“Me sinto viva, nova. Adoro mais ainda fazer parte do mundo deles. Tudo que pode me unir e me aproximar da verdade do mundo dos meus filhos, vou fazer sempre. Deus me livre ser uma mãe distante do mundo dos meus filhos. Quero estar sempre renovando meus conceitos, e que eles me ajudem nisso, e que ouçam também”, complementou.