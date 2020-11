Felipe Titto contrai Covid-19 e deve sair da 'Dança dos Famosos'

O ator Felipe Titto anunciou nas redes sociais que testou positivo para o novo coronavírus. Atualmente, ele participa do quadro "Dança dos Famosos", do Domingão do Faustão, ao lado da professora de dança Brennda Martins. “Achei que fosse morrer de verdade”, declarou ele no Stories do Instagram. Segundo o artista, o apresentador Fausto Silva deve anunciar a permanência dele ou não no programa neste domingo, 8.

“Fausto deve dar mais informações a respeito de como a gente vai seguir com essa história, mas eu positivei no PCR para Covid-19. Isso faz mais ou menos uma semana".

A Globo confirmou que “informações sobre Felipe Titto no Dança dos Famosos e as próximas etapas do quadro serão dadas no programa deste domingo (8/11)”.

Felipe Titto e Brennda Martins (Instagram)

Em vídeo, Felipe afirmou que subestimou a doença e contou momentos difíceis pelos quais passou: "Eu sempre levei essa história do corona de forma muito leve. Não fui desrespeitoso. Entendo o nível da doença, o tão nociva que ela é e o estrago que ela fez. Treino a vida inteira, me alimento muito bem, sou um cara forte. Eu (achava que seria) 100% assintomático com certeza. Mas não foi bem assim a história. Comecei a sentir sintomas no domingo de manhã (...) Na terça e na quarta-feira foram os dois piores dias, e achei que não fosse resistir".

"Tive muita dor de cabeça, febre e dor no corpo em nível amplificado que não me lembro de ter sentido dor tão forte na vida. Me arrastei dpis dias em casa, fiquei em jejum, não consegui comer abolutamente nada. Pensei: 'se eu fechar o olho pra dormir não volto mais, cérebro ia colapsar.'", continuou.

Exames de tomografia atestaram que os pulmões do ator não foram comprometidos pela doença, segundo afirmou.