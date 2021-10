Faustão aparece mais magro e com sapato de R$ 8,7 mil em publicação rara

Em um clique raro divulgado na tarde de domingo (24), o apresentador Fausto Silva apareceu mais magro e usando um sapato de R$ 8,7 mil ao lado da mulher, Luciana Cardoso, e dos filhos João Guilherme, Rodrigo e Lara Silva, além de Julinho Casares, namorado de Lara. As informações são do Uol.

"Família reunida", escreveu Luciana na publicação, que recebeu diversos comentários de pessoas conhecidas. "Família tão amada. Saudade", disse Leandro Hassum. "Família linda e querida", comentou Yanca Guimarães. "Família linda", declarou Carol Nakamura, com quem Fausto dividiu o palco do 'Domigão do Faustão' por longos anos.

No final de setembro, um vídeo da família do apresentador viralizou nas redes sociais após Luciana compartilhar um registro do aniversário de um dos filhos. Nas cenas, Fausto responde algumas perguntas da repórter enquanto seu filho o chama sem parar de 'papai urso'. "Não te incomoda esse assédio da imprensa neste momento íntimo?", perguntou a jornalista. "Nem um pouco, eu entendo, até porque trabalhei 20 anos como repórter, o que me incomoda é esse moleque enchendo meu saco aqui", respondeu ele rindo, confira: