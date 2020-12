Fátima Bernardes deve voltar à ativa somente em 2021

Apesar de, oficialmente, a Globo dizer que Patricia Poeta vai substituir Fátima Bernardes apenas por alguns dias, nos bastidores do “Encontro”, fala-se no retorno da apresentadora oficial apenas em 2021.

A ideia é que Fátima se recupere e descanse durante as festas de fim de ano para voltar à atração junto com a nova programação de 2021. O clima na produção é de esperança e confiança, mas ninguém quer apressar a volta dela sem que tudo esteja 100%.

A emissora avalia que não dá para cravar um retorno aos palcos tão já. Tudo dependerá do resultado da cirurgia que Fátima passou no domingo. também se haverá necessidade de algum tratamento médico posterior.

Em mensagem no Instagram, a apresentadora agradeceu as inúmeras mensagens que tem recebido de anônimos e famosos.

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, prestou apoio e solidariedade à mãe via internet. A jovem, de 22 anos, compartilhou um vídeo de Lulu Santos cantando a canção “Como uma onda” e desejando uma boa recuperação à apresentadora.

Em seu story do Instagram, Bia escreveu: “Perfeito”. Na mensagem, Lulu Santos diz ainda: “Fátima, tudo passa. Há de passar. A gente está com você. Nossa força, nosso carinho, nosso conforto”.

Fátima Bernardes revelou na quarta-feira (2) que foi diagnosticada com um câncer de útero em estágio inicial. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do “Encontro” afirmou que se afastará do programa por alguns dias para passar uma por cirurgia. O diagnóstico foi obtido após exames de rotina.