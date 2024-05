Fãs paraenses de Ivete Sangalo lamentam cancelamento de turnê; veja as reações

Após anúncio do cancelamento da turnê “A Festa”, fãs paraenses que acompanham a cantora Ivete Sangalo lamentaram o show não poder ocorrer em Belém. O comunicado feito no Instagram, nesta quarta-feira (15/5), explicou o motivo do cancelamento, justificando que a equipe e a artista constataram que a empresa contratada para a produção do evento, a 30e, não entregaria o necessário para a segurança e estrutura necessário da apresentação. A turnê iria comemorar os 30 anos de carreira da baiana.

Confira as reações dos fãs:

O show da cantora em Belém seria no dia 29 de junho, no Mangueirão. No site oficial da cantora, com as datas da turnê, a venda de ingressos para o show em Belém continua anunciada. Seguem informadas também as datas de outras cidades, como Palmas, Brasília, Goiânia, Barreiras, Aracaju, João Pessoa, Recife, Natal, São Luís, Teresina, Juazeiro do Norte, dentre outras.