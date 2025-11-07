Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Fafá de Belém se reúne com Lula na BlueZone e é confirmada na abertura da COP 30

Fafá compartilhou registros do encontro e agradeceu pelo convite nas redes sociais

O Liberal
fonte

Fafá de Belém ao lado do presidente Lula, da ministra Margareth Menezes e da primeira-dama do Braisl, Janja (Ricardo Stuckert)

A cantora Fafá de Belém foi convidada pela Presidência da República e pelo Ministério da Cultura para conhecer o espaço BlueZone, área destinada a chefes de Estado e representantes de 161 países durante a Cúpula de Líderes da COP 30, que foi realizada nos últimos dias em Belém. O encontro ocorreu nesta sexta-feira (7), véspera da conferência, e reuniu a artista paraense com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja Lula da Silva e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

VEJA MAIS

image COP 30: Belém recebe agenda gratuita do Sistema Comércio com shows, oficinas e rodadas de negócios
Fafá de Belém, Dona Onete, Manoel Cordeiro e outros artistas comandam a programação cultural gratuita no Sesc Doca

image Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural
A honraria antecede o lançamento de 'Fafá de Belém, o Musical', que estreia em novembro no Theatro da Paz

Além do encontro, Fafá também foi convidada para participar da cerimônia de abertura da COP 30, que será realizada na próxima segunda-feira (10). 

Durante a visita, a cantora paraense participou de conversas sobre a importância do evento para o Brasil e registrou o momento em suas redes sociais. “Gratidão por esse momento inspirador e pela oportunidade de estar presente”, escreveu a artista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fafá de belém

cultura

lula em belém

belém cop 30

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Regina Casé celebra estadia em Belém e elogia energia da cidade às vésperas da COP 30

A apresentadora visitou o Mercado do Ver-o-Peso, se encontrou com amigos e elogiou a recepção do público paraense

07.11.25 20h54

FAMOSOS

Fafá de Belém se reúne com Lula na BlueZone e é confirmada na abertura da COP 30

Fafá compartilhou registros do encontro e agradeceu pelo convite nas redes sociais

07.11.25 20h34

PAGODE

Patrick Henrique leva a essência da Bela Vista para o Brasil

Cantor celebra o sucesso do projeto “Resenha do PH”, realizado

07.11.25 17h14

FRAGMENTOS

Ludmilla lança álbum que reinventa o R&B com influências da música brasileira

Sexto álbum da cantora apresenta uma coleção de canções que atravessa amor, desejo e poder pessoal, refletindo conquistas, afetos e contradições da mulher moderna, com colaborações nacionais e internacionais

07.11.25 17h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Em Belém, príncipe William se diverte ao ganhar frasco de 'Óleo da Bôta' durante visita ao Goeldi

A visita fez parte da programação do príncipe no Brasil, voltada a temas ambientais e sociais ligados à Amazônia

06.11.25 20h16

SAÚDE

Após teste no SUS, Andressa Urach aparece ao lado do filho e faz revelação sobre HIV

Influenciadora compartilhou a ida ao posto de saúde com o filho e incentivou cuidados preventivos

04.11.25 22h15

treta

Aluno registra boletim de ocorrência contra Jojo Todynho após briga na universidade

Após pedidos de silêncio feitos por colegas e pela professora, a cantora teria reagido com palavrões

07.11.25 13h18

ENTRADA GRATUITA

Casa Vozes do Oceano é aberta em Belém e integra programação da COP 30 com cinema e exposições

Espaço imersivo marca a chegada da expedição da Família Schurmann na capital paraense

07.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda