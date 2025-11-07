Fafá de Belém se reúne com Lula na BlueZone e é confirmada na abertura da COP 30
Fafá compartilhou registros do encontro e agradeceu pelo convite nas redes sociais
A cantora Fafá de Belém foi convidada pela Presidência da República e pelo Ministério da Cultura para conhecer o espaço BlueZone, área destinada a chefes de Estado e representantes de 161 países durante a Cúpula de Líderes da COP 30, que foi realizada nos últimos dias em Belém. O encontro ocorreu nesta sexta-feira (7), véspera da conferência, e reuniu a artista paraense com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja Lula da Silva e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.
Além do encontro, Fafá também foi convidada para participar da cerimônia de abertura da COP 30, que será realizada na próxima segunda-feira (10).
Durante a visita, a cantora paraense participou de conversas sobre a importância do evento para o Brasil e registrou o momento em suas redes sociais. “Gratidão por esse momento inspirador e pela oportunidade de estar presente”, escreveu a artista.
