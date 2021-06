‘Faça seu trabalho’, diz Jojo Todynho ao se irritar com comentário de Galisteu

Jojo Todynho não gostou nenhum pouco de ser citada por Adriane Galisteu, essa semana, durante o Power Couple Brasil. A cantora chegou a mandar uma mensagem bem direta para a apresentadora pelas redes sociais.

Tudo aconteceu quando Adriane fez uma brincadeira no reality de casais: “Vamos ver, vamos acompanhar essa volta, porque a gente já fica de olho em quem é que gostou, quem é que não gostou. Quem é que fez a Jojo, que nem levantou do sofá. Vamos ver isso acontecer? Vamos ver juntos”, disse, citando a atuação e fama de Jojo em “A Fazenda”, onde era conhecida por não sair do mesmo lugar no sofá da casa.

Logo depois, Jojo desabafou nas redes sociais. “Quero deixar um recado pra você, querida apresentadora (Adriana) não me compare com ninguém. Faça seu trabalho sem usar o nome das pessoas”, escreveu. “É só me deixar quietinha do meu canto! Outra coisa, não vem de mimimi aqui não, porque comigo não cola. Vem falar que subiu à cabeça. Subiu à cabeça é o caralho. Não gostei e estou deixando meu recado”, completou muito irritada.