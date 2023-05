EXCLUSIVO: Rita Lee fez show em Belém, em 2008, e deixou um recado no livro da Assembleia Paraense

A Assembleia Paraense mantém um livro com as assinaturas de todos os artistas que já se apresentaram no clube. Rita Lee, no último show realizado em Belém, no dia 14 de agosto de 2008, também foi convidada a deixar o seu registro para a história da instituição centenária: "Meu disco voador adorou pousar na Assembleia Paraense. Beijos", escreveu a rainha do rock.

Rita Lee finaliza o registro com o desenho de um disco voador cercado de nuvens e de estrelas, sem escrever o próprio nome de fato.

Recado deixado por Rita Lee (Reprodução / Acervo Assembleia Paraense)

O presidente da Assembleia, Paulo Storino, recorda que assistiu ao show acompanhado da esposa. "A Rita Lee mudou a história do rock nacional. Foi uma maravilha vê-la no salão da Assembleia Paraense fazendo uma grande festa, um show lotado com a marca Bis, que sempre faz grandes shows. Para nós, foi uma satisfação, foi uma noite fantástica", recorda.

O registro deixado por Rita Lee no livro do clube é uma bela recordação da passagem da artista por Belém. "Temos a página em que a Rita Lee assinou e deixou o seu recado para o nosso centenário clube. Foi uma noite fantástica".