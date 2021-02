Ex-participante do 'The Voice Brasil' morre após ser internado com dores abdominais

O cantor Rafael Dias, de 37 anos, ex-participante da quarta temporada do “The Voice Brasil”, morreu nesta terça-feira (09) após ser internado em uma Unidade de Pronto Atendimento, em Belo Horizonte.

Ele deu entrada na UPA com fortes dores abdominais, e logo após a internação, não resistiu e veio a óbto. Segundo familiares, ele teve uma parada cardiorrespiratória.

“Ele fez uma consulta particular e o médico o orientou a procurar a UPA. Rafael estava com muitas dores e, acompanhado da mãe, ele foi para a unidade de saúde. Foi tudo muito rápido. Os rins pararam de funcionar, teve queda nas plaquetas e uma parada cardiorrespiratória, tudo isso aconteceu em poucas horas", explicou um parente.

Rafael participou do reality show musical da Rede Globo em 2015 e integrou o time de Lulu Santos depois de cantar "Oh, chuva", de Falamansa. O cantor foi eliminado na segunda rodada do programa.