Ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos retoma a carreira de jogador de futebol

O modelo Tiago Ramos, ex-padrasto do craque Neymar, está de volta ao futebol. O rapaz namorou a mãe do craque Nadine Gonçalves durante a pandemia. O jogador profissional havia se afastado dos campos, e atuava mais como modelo. Ele declarou não ser fã de Neymar. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off.

VEJA MAIS:

"Desde criança sempre tive o sonho de me tornar profissional. Já consegui com 18 anos, quando joguei em vários times e clubes no interior do nordeste e na Europa, mas ainda quero almejar muitas coisas… Jogar na gringa, por exemplo, é um dos meus planos", contou à jornalista.

Ele e seu empresário tem negociado um contrato com um clube, porém sem revelar qual seria o time. Segundo o jogador, a prioridade agora é trabalhar bastante para alcançar a melhor forma física. Mesmo jogando futebol, Tiago pretende continuar trabalhando como modelo.