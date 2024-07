Ex-mulher de Tim Maia diz que único herdeiro não é filho legítimo do cantor; entenda

No último domingo (30/6), Geisa Gomes, ex-mulher de Tim Maia, revelou que Carmelo Maia, considerado até então o único herdeiro do cantor, não seria filho biológico do artista, que faleceu aos 55 anos, em 1998.

Ao "Domingo Espetacular", da Record TV, Geisa contou que Tim ficou fascinado por ela, no auge dos seus 15 anos, e queria se casar. “Ele colocou um detetive para me achar, e ele já sabia que eu estava grávida, mas ficou fascinado pelo neném”, contou.

Geisa afirmou que, um ano depois, Carmelo nasceu e foi registrado por Tim Maia. Ela revelou ter sido vítima de violência doméstica enquanto se recuperava do parto de Carmelo.

“Quando passei [na rua], veio uma pessoa que eu conhecia, e eu aceitei a carona. Aí ele começou a me agarrar, e eu estava de resguardo. Infelizmente, eu nunca falei isso para ele [Carmelo], e ele não é filho do Tim Maia também”, relatou.

Leo Maia buscou o reconhecimento da paternidade socioafetiva, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negou o pedido. Paralelamente, Carmelo entrou com uma ação judicial para usar a marca e obra de Tim Maia. A Justiça de São Paulo deu ganho de causa a Carmelo, determinando que Leo pague uma multa de R$ 35 mil por show realizado sem autorização.