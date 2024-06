Ex de Vini Jr. é flagrada com amigos do jogador em Madrid e aumenta rumores de reconciliação

Maju Mazalli, ex-namorada do jogador de futebol Vini Jr., foi vista recentemente em Madrid, na Espanha, acompanhada por amigos do atleta, acendendo rumores sobre uma possível reconciliação do casal. A influenciadora está na Espanha há alguns dias e foi flagrada na quinta-feira (30/5) curtindo um dia no Warner Park com os amigos do atleta.

A influenciadora também esteve em Londres, na mesma época de um amistoso da seleção brasileira, este ano. Em suas redes sociais, Maju afirmou a seus seguidores que sua presença na capital inglesa foi uma coincidência e que estava no país a trabalho.

Fontes do jornal ‘Extra’ revelaram que Maju e Vini Jr. tentaram uma reconciliação há alguns meses e foram vistos juntos em um shopping no Rio de Janeiro durante as férias do jogador do Real Madrid.

O casal manteve um relacionamento de 2019 a 2021, mas o romance terminou devido a traições de Vini Jr., que nos últimos anos foi associado a várias influenciadoras, incluindo Key Alves, Lorena Maria, Bia Michelle e Júlia Rodrigues.