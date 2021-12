Ex de Arrascaeta, Vitória Bellato, é flagrada curtindo momento a dois com Gabigol

A ex-affair do jogador Arrascaeta, a influenciadora Vitória Bellato, foi flagrada com o artilheiro Gabigol na noite do último domingo (12), no Rio de Janeiro. O casal estaria curtindo uma noitada juntos quando foram ‘clicados’ pelos paparazzi de plantão.

VEJA MAIS

De acordo com a página de fofocas, Bellato e o atleta do Flamengo estariam juntos na boate Vitrinni.