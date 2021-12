Anitta e jogador Arrascaeta são flagrados juntos em restaurante e reacende ‘briga’ com ex do jogador

A cantora Anitta e o jogador do Flamengo, Arrascaeta, foram flagrados juntos em um restaurante paulistano, no bairro de Jardins, na última quinta-feira (9). Os dois posaram para um clique um um fã que estava no local e levaram suspeitas de que um affair estava rolando entre os artistas, que já flertam há tempos nas redes sociais. As informações são do Metrópoles.

O casal estava acompanhado de outros amigos, como a funkeira Lexa e Gabi Lopes. Mas, o clique reafirmou as suspeitas dos internautas de um possível romance, principalmente porque nas últimas semanas eles trocaram ‘likes’ e se encontraram em uma festa promovida pela cantora.

Foi nela, inclusive, que começou a briga entre o jogador do Flamengo, a ex-affair dele, a influencer Vitória Bellato e a morena. Isso porque na ocasião, a loira não gostou de ver o ‘ficante’ acompanhado da artista. Bellato utilizou as redes sociais para desabafar sobre o ocorrido.

"Gente, não precisa me marcar em nada, não. Já sei o quanto palhaça eu sou", disparou a moça, dando a entender que teria sido trocada pela funkeira durante a festa.