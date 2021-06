Ex-BBB Thaís Braz posa de biquíni fio dental e recebe elogio dos internautas: 'Perfeição existe’

A ex-BBB Thaís Braz compartilhou com os fãs, no último domingo (30), um ensaio fotográfico realizado na capital carioca. No registro, a dentista aparece usando um biquíni preto esbanjando um corpão sarado.

Na legenda da foto, a ex-sister revelou sentir falta de ficar mais tempo no Rio. "Vibes Rio e já com saudade".

Os internautas não pouparam comentários na publicação. “Perfeição existe”, disse uma fã. “Deusa”, elogiou outra. “Muito gata”, disse um terceiro.

Natural de Goiás, Thaís antes de entrar no reality show, já havia se mudado para o Rio de Janeiro. Agora, a dentista se divide entre compromissos profissionais na capital fluminense e na cidade de São Paulo.