Ex-BBB Paula Amorim mostra antes e depois de lipo de alta definição

A ex-BBB Paula Amorim, do BBB 18, revelou em seu Instagram, na noite de quarta-feira (14), que se submeteu a uma lipo de alta definição. Além de postar foto dos desenhos no corpo antes do procedimento, ela divulgou imagens do pós-operatório, com direito ao uso de cinta, um dos requisitos após a LAD.

"Dia 07/10 realizei minha Lipo de Alta Definição, mais conhecida como LAD. Pesquisei muiiiitoooo, escolhi a clínica para cuidar de todo processo e fiz alguns registros pra vocês: 1 - Minha internação 7h da manhã; 2,3 - Marcação pré-operatório; 4 - Meu enfermeiro particular [o namorado, Breno Simões]; 5 - 1 minuto antes de entrar para o centro cirúrgico; 6 - Selfie no dia seguinte em casa; 7 - Meu enfermeiro e meus drenos; 8 - Drenagem no pós-operatório; 9 - Hoje visistando [a clínica]", explicou ela sobre as fotos.

"Falei um pouquinho mais nos stories e acabei de abrir uma caixinha de perguntas pra vocês tirarem dúvidas! Haaaaaa to tão feliz, não via a hora de compartilhar com vocês!", completou ela.

"A Paula já tinha um corpo espetacular, quando ela nos procurou eu falei pra ela que só íamos deixar ela ainda mais linda e com essa técnica de Lipo em alta definição aliada aos outros procedimentos, ela ficou maravilhosa", disse dr. José, que realizou o procedimento de cerca de seis horas.

"Eu queria muito tirar uma gordura localizada nas costas. Aproveitei e tirei um pouquinho para colocar no bumbum. Adicionei 150 ml em cada glúteo, só para dar uma modelada. Também deixei o abdômen um pouquinho mais definido, eu queria que fosse algo que parecesse natural e procurei muitos profissionais, até encontrar um que me passou muita confiança", disse Paula, que garantiu que o pós-operatório foi muito tranquilo, já que ela teve alta no dia seguinte e, dias depois, já estava levando uma vida normal.

Em seus stories no Instagram, Paula ainda deu diversos detalhes sobre o procedimento e também respondeu a perguntas enviadas por internautas (assista clicando abaixo).

(Por Léo Gregório)