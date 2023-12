Ex-BBB Larissa Santos está namoro e compartilha detalhes sobre o relacionamento

Aos 25 anos de idade, Larissa Santos, conhecida por sua participação no Big Brother Brasil, assumiu publicamente o relacionamento com o empresário Guilherme Rocha, também de 25 anos, no último fim de semana. Nas redes sociais, a influenciadora demonstra estar completamente apaixonada e compartilhou detalhes sobre como o casal se conheceu.

Em uma entrevista à Quem, Larissa revelou que a aproximação aconteceu durante um evento no Nordeste, onde ela estava trabalhando. No primeiro encontro na festa, eles conversaram, mas não ficaram juntos. No entanto, a conexão entre eles foi instantânea, levando-os a se encontrarem novamente no dia seguinte.

"No outro dia, nos vimos de novo e ficamos. Depois que ficamos a primeira vez, só foi, até hoje não nos largamos mais", disse Larissa, destacando que desde então, passaram praticamente todo o tempo juntos, mesmo nos dias em que precisaram se separar devido a compromissos profissionais.

O namoro foi oficializado no último final de semana, quando Larissa compartilhou nas redes sociais uma foto de sua aliança de brilhantes. O pedido aconteceu durante um final de semana romântico em um resort. Larissa descreveu a experiência como especial e cheia de momentos memoráveis.

Radiante com a nova fase de sua vida, Larissa Santos revelou que não tem receio de compartilhar sua felicidade nas redes sociais. O relacionamento com Guilherme Rocha parece promissor, e o casal já faz planos para o futuro.