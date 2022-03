Ex-BBB Ivy Moraes denuncia marido à polícia por sacar R$ 17 mil de conta conjunta

A ex-BBB Ivy Moraes registro um boletim de ocorrência policial por furto contra o marido, Rogério Fernandes, acusado-o de retirar da conta conjunta o valor de 17.171,00 que ela alega ter recebido como pagamento por um trabalho realizado. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu procedimento para apurar o caso. Nesta quinta-feira, 24, Ivy revelou nas redes sociais que há um ano enfrenta problemas com Rogério, decorrentes do fim do relacionamento, inclusive, ela afirma ter sofrido ameaças dele de expô-la na internet, e acaba revelando que traiu o marido quando ainda estavam juntos.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado na terça-feira, 22, Ivy afirmou que dois clientes comprovaram os depósitos realizados na conta referentes a serviços prestados por ela. Ela constatou no extrato que, no dia 11 de março, foi feita a primeira retirada de R$ 12.500, e no dia 17, a segunda retirada de R$ 4.671,00. Ao perceber a situação, ela afirma que ligou para Rogério, que se recusou a devolver o dinheiro. Ainda de acordo com o boletim, Ivy afirma que a conta estava inativa, mas ele se recusa a fechá-la.

Nas redes, ela desabafou: "Estou cansada de engolir sapo e de ser ameaçada de forma direta e indireta, que eu resolvi me pronunciar, estou cansada. Gente, que encenação, o golpe tá aí, cai quem quer (...) Tenho provas de tudo o que eu falo, de tudo. Os meus clientes fizeram pix, por engano, para a conta que é conjunta e, que já pedi pra você cancelar e você se recusa a cancelar, por qual motivo, não sei. Mesmo sabendo que o dinheiro é meu, você me recusa a devolver".

Em seguida, ela fala da ameaça de exposição pública e revela que traiu o marido e não se arrepende: "Você (Rogério) fica me ameaçando de me expor aqui na internet, que eu não sou santa, eu nunca disse isso. Você disse que tem provas? Supera, isso foi em 2018, 2019? Me apaixonei mesmo por outra pessoa e me arrependo amargamente de não ter levado até o final. Me arrependo muito. Você mereceu, foi pouco o que eu fiz."

Em seguida, ela critica o ex alega ser "louco" pelo filho, mas sugere que ele não tem "atitudes de comprometimento", como "presença e ajuda financeira". E ainda acusa o ex de não trabalhar para explorar mulher que trabalha.

Rogério afirmou ao G1 Minas que o dinheiro é dele: "A conta é conjunta e se a Ivy acha que o dinheiro é dela, que ela prove na justiça sobre isso. Aliás, que ela aproveite o nosso processo de separação que está no litigioso para esclarecermos isso. Agora, expor isso de forma imatura, pra mim ,já é querer ganhar engajamento em redes sociais. Ninguém tem nada a ver com a minha vida e, além disso, temos um filho no meio dessa confusão toda desnecessária".

Ivy e Rogério têm um filho de cinco anos. O casal estava separado quando ela participou do BBB 20, mas o relacionamento foi reatado logo após Ivy sair do programa.