Ex-apresentadora do 'Vídeo Show' revela dificuldade financeira e chora

Maíra Charken, atriz e ex-apresentadora do "Vídeo Show", da Globo, desabafou no Instagram sobre as dificuldades financeiras que vem enfrentando, pois está desempregada. Bastante emocionada, ela chorou falando de contas em atraso e descontrole financeiro.

"Tô com a escola do Gael atrasada, o pagamento, acho que vou ter que tirar ele da escola porque eu não tô conseguindo ver uma maneira de manter ele na escola. Por mais que eu tenha, enfim, um privilégio de pagar depois, ou poder parcelar… A gente está se desdobrando. Foram dois, três anos sem ter renda nenhuma. O buraco foi cavado fundo“, revelou.

“Por que eu não posso ter o meu trabalho reconhecido? Eu sei que sou uma puta atriz, eu sei que eu sou uma grande artista. Por que eu não posso naquilo que eu amo de verdade? Eu estou ganhando dinheiro com outras coisas que me dão paixão, só que fica faltando. Eu quero estar num palco, numa novela, numa produção”, lamentou.

"Infelizmente o rombo que foi deixado com uma vida sem controle financeiro, uma vida de não pensar no amanhã, mas de uma maneira irresponsável mesmo. E também porque a gente não aprende isso na escola. Nós temos umas crenças limitantes com relação a dinheiro e por conta de toda essa bagagem, de todos os erros que cometi no passado, os frutos são colhidos hoje. Hoje o que eu estou vivendo é decorrência de escolhas que fiz no meu passado”, afirmou.

Maíra Charken substituiu Monica Iozzi no comando do "Vídeo Show", mas o trabalho não durou muito. Ela virou repórter do programa e depois saiu da atração.