Estrela de reality paga multa de R$ 74 mil por quebrar quarentena

Chloé Ferry, que ficou conhecida por protagonizar o reality show britânico “Geordie Shore”, recebeu uma multa de 10 mil libras, cerca de R$ 74 mil, após ser ter sido flagrada quebrando as regras de quarentena no Reino Unido.

De acordo com jornal The Sun, a modelo foi à Turquia no último dia 3 de outubro para fazer uma cirurgia de redução de mamas, e quando voltou ao seu país natal, não cumpriu os 14 dias de isolamento obrigatório, sendo vista fazendo compras logo após sua chegada. Chloé foi multada pela polícia em 21 de outubro.

Nesse final de semana, menos de duas semanas depois do ocorrido, ela foi fotografada indo para festas de Halloween no Reino Unido, mesmo após o decreto que instaurou um novo lockdown na região, proibindo aglomerações.

A modelo não pareceu se importar com as possíveis novas punições, em meio à segunda onda de covid-19 na Europa, compartilhando suas fantasias para as celebrações com seus mais de 3 milhões de seguidores no Instagram

Essa não é a primeira vez que a Chloé se envolve em uma polêmica do gênero. Ainda segundo o The Sun, ela teria feito uma viagem à Marbella, na Espanha, em meados de setem.