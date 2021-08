Esposa de Faustão agradece por Leifert lembrar do apresentador em despedida do 'Domingão'

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, agradeceu a Tiago Leifert por lembrar o ex-apresentador do "Domingão" quando se despediu do programa no último domingo, após encerrar o quadro da "Super Dança dos Famosos". As informações são do portal UOL.

"O meu agradecimento ao Tiago pelas palavras e por ser esse cara tão humano e verdadeiro. O Brasil te ama porque você é aquele amigão que todo mundo quer ter. Saber ser vitorioso sendo generoso é pra poucos. E você é assim", escreveu a ex-modelo. "Por isso é tão merecedor de todas as suas conquistas. Que você brilhe muito na sua caminhada e saiba que tem amigos verdadeiros como você por aqui pra sempre. O nosso carinho e beijo pra você, pro Boninho e toda equipe que deu um show", complementou.

Antes de anunciar a vitória de Paolla Oliveira, Tiago Leifert chorou ao fazer um agradecimento especial à produção do quadro e também citou nominalmente Fausto Silva, que inicialmente se ausentou para tratar de problema de saúde, e não retornou mais ao palco do programa por decisão da empresa.

"Na minha carreira, eu tive que substituir a Glenda [Kozlowski], o Léo Batista, o Tino Marcos, o Bial e o Faustão. Eu não sei se rio o se ou choro. E foi tudo melhor e mais especial por causa de vocês da equipe. Foi muito fácil, juro. Achei que ia ser tão difícil e vocês fizeram parecer fácil. Eu só cheguei aqui e me diverti como vocês. Só cheguei aqui, falei algumas groselhas pra câmera e deu tudo certo. Então, meu muito obrigado a equipe que me recebeu tão bem. A audiência do domingo também por todo carinho, vocês foram muito legais comigo desde o começo", relatou.

Tiago ainda mandou um beijo para Fausão e declarou que é amigo dele. Ele agradeceu o apresentador por estar o acompanhando e apoiando na carreira desde os 16 anos.