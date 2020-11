Eric Clapton coloca iate à venda em leilão de celebridades

O músico britânico Eric Clapton está se desfazendo de seu iate de luxo e o colocará à venda em um leilão de artigos de celebridades de Hollywood e da música.

O iate Va Bene, de 47,5 metros de comprimento, que o guitarrista e intérprete de "Layla" comprou em 2005 e reformou amplamente três anos depois, deve obter entre 7 e 10 milhões de dólares no leilão de 28 de novembro, em Los Angeles, informou a casa de leilões GWS Auctions nesta quinta-feira, 12.

Representantes de Clapton não quiseram comentar a decisão de colocar o barco à venda no evento "Artifacts of Hollywood and Music".

O iate, que foi construído em 1992 e conta com acomodações para 14 pessoas em seis cabines, já havia sido oferecido em 2018 no site de um negociante marítimo por um preço sugerido de cerca de 12 milhões de dólares.

Ele está sendo vendido com 300 outros itens, como suvenires de Elvis Presley e o protótipo de uma guitarra de Eric Clapton de 1983, que nunca foi fabricado. O instrumento deve conseguir entre 40 mil e 50 mil dólares, disse a GWS Auctions.