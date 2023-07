Em show no Pará, efeito de fogo quase queima rosto do cantor Zé Felipe; vídeo

Na noite da última sexta-feira (7), durante um show, o cantor Zé Felipe quase se queimou com chamas no palco durante performace. Fãs conseguiram registrar o momento em que ele se aproximou de uma estrutura de efeitos especiais que emitiu uma labareda intensa. Esse incidente ocorreu em Conceição do Araguaia, no Pará.

Zé Felipe ficou assustado com o fogo no momento do incidente. Depois de desviar da chama, o cantor olhou para a equipe, e se recuperou, seguindo a apresentação. Apesar do susto. Veja!

Alguns internautas rebateram o caso. “Só quando um artista famoso tiver queimaduras graves, é que esse tipo de coisa será proibida”, escreveu uma seguidora. “Enquanto não acontecer um desastre, essa pirotecnia não vai acabar”, comentou outra.