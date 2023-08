Jojo Todynho presenteia namorado com carro novo: 'Ele merece'

A cantora Jojo Todynho presenteou o namorado Renato Santiago com um carro novo nesta quarta-feira (23). O momento foi compartilhado nas redes sociais. Fãs acharam a atitude linda e sinal de muito companheirismo.

Embora Jojo e Renato já se conheçam há uma década, o casal oficializou o relacionamento há apenas oito meses. "Esse homem me aguenta há dez anos e, oficialmente, há oito meses estamos juntos. Estou muito feliz, vivendo intensamente. Encontrei uma paz e harmonia notáveis ​​ao lado de Renato, uma pessoa incrível e maravilhosa. Somos amigos há uma década, e agora, há oito meses, estamos em um relacionamento. Alguns podem questionar, mas a amizade permanecerá, independentemente do que aconteça no futuro."

Após entregar o mimo ao amado, a funkeira disparou: "Gostou do seu presente, meu amor? É isso. Presente para o meu preto. Ele merece", disse Jojo carinhosamente em um dos vídeos compartilhados.

O relacionamento de Jojo e Renato veio à tona pela primeira vez em maio, quando o jornalista Léo Dias divulgou a informação. Desde então, a artista não escondeu seu namoro.

Em um vídeo adicional, a própria Jojo Todynho revelou os planos de se casar dentro de dois anos, dando continuidade a essa emocionante jornada de amor.