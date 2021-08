SBT completa 40 anos: confira cinco programas bizarros da emissora

O SBT completou 40 anos no ar na TV brasileira, nesta quinta-feira (19). A emissora, de grande tradição, é muito famosa devido ao seu proprietário e mais famoso apresentador, Silvio Santos, conhecido por sempre buscar atrações e shows que envolvessem o público. Até hoje, os diversos programas são alvo de muita repercussão e, vários deles, costumam ter os quadros de maior sucesso reformulados para voltarem ao ar em versões atualizadas.



Porta da Esperança

(Reprodução: Purepleaple)

Uma ideia simples e inovadora. As pessoas iam ao palco para fazer pedidos e, ao abrirem as “grandes portas”, saberiam se o pedido seria atendido. No entanto, em muitos momentos a história não tinha um final feliz, pois as portas se abriam e não havia nada.

TV Animal

(Reprodução: Notícias da TV)

O programa de auditório parecia um game show de famosos. Nele, animais ficavam no palco e serviam como “objetos de prova”. Atualmente, esse tipo de atração seria impensável, vários dos animais ficavam estressados por serem colocados em caixas, as quais os artistas tinham que escolher.

TV Powww

(Reprodução: R7)

Outra atração simples e criativa, o quadro contava com a participação do telespectador via telefone. As pessoas tinham que dizer a palavra “Pow” no momento exato que o alvo seria disparado de uma nave. Caso acertasse, a pessoa ganhava um prêmio em dinheiro.

SBT Notícias breves

(Reprodução: Observatório da Tv)

Após ver alguns telejornais no exterior, Silvio Santos decidiu colocar mulheres bonitas, com pernas à mostra, para noticiar as informações pois “chamaria mais atenção". Assim, o “SBT Notícias Breves” passou a ser chamado e conhecido como “Jornal das Pernas” devido as apresentadoras, usando saias curtas, cruzarem as pernas a cada notícia.

Fantasia

(Reprodução: R7)

Várias dançarinas participavam de brincadeiras representando os telespectadores que ligavam ao programa. No entanto, o que mais chamava atenção eram as várias gafes cometidas pelos apresentadores e público, como o famoso “i de escola”.