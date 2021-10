Eliana revela fantasia de Haloween da família

A apresentadora Eliana dividiu com os fãs o look do Halloween da família, este ano. Na foto, ela, o marido Adriano Ricco, e os dois filhos, Manuela e Arthur (este do casamento com João Marcello Bôscoli) aparecem com fantasias inspiradas no filme de terror "It, a Coisa".

Eliana usa um vestido preto tomara que caia, curto e de babados, com o pescoço e o colo pintados em branco e vermelho e uma pintura facial que lembra um sorriso de palhaço. A filha da artista segue o estilo semelhante, com vestido preto. Já o marido, usa sobretudo preto e pintura facial de palhaço, enquanto o filho veste um traje inspirado no passado, com mangas longas e punho de babados, pintura facial de palhaço somente na metade do rosto e os cabelos pintados de vermelho.

Há dois dias, Eliana postou a lembrança das fantasias de Haloween usadas no ano passado. em cujas fotos ela e o marido aparecem com fantasia de caveiras mexicanas;