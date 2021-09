Eliana exibe roupa justíssima e corpo definido para participar de premiação

A apresentadora Eliana (47) exibiu as curvas do corpo com uma roupa justíssima para participar do "Meus Prêmios Nick". Nesta terça-feira, 28, a apresentadora do SBT compartilhou alguns cliques do momento em que passou no tapete do evento.

O corpo magro impressionou a todos. A loira exibiu a boa forma ao escolher um look preto justíssimo, que ainda deixou sua barriga definida à mostra. "Prontíssima pra entrar no palco do 'Meus Prêmios Nick'! É já, já, às 20h", escreveu.