Eliana exibe a boa forma em passeio às Malldivas

Neste domingo, 12, Eliana compartilhou com os seguidores das redes sociais algumas imagens da viagem que realizou às paradisíacas Ilhas Maldivas, na Ásia. Os espectadores do seu programa no SBT também conferiram a matéria especial do passeio ao arquipélago, no qual a loira esteve acompanhada acompanhada de Narcisa, personagem do humorista e ator Tiago Barnabé.

Na viagem, a dupla passeou de barco e mergulhou nas águas crislatinas para mostrar a vida marinha do lugar . Eliana ganhou um belo café da manhã flutuante na piscina do bangalô. Ao lado de Narcisa, Eliana se divertiu em uma prancha de surf eletrônica e encarou um passeio a mais de 50 metros de altura.

