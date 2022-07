Elba Ramalho se envolve em acidente de trânsito no Rio: 'Não tive culpa de nada'

Elba Ramalho se envolveu em um acidente em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (8). A cantora usou as redes sociais para explicar o ocorrido após a notícia ser divulgada na imprensa. Segundo a cantora, um homem teria tropeçado na rua e acabou caindo sobre a parte de trás de seu carro.

"Eu estava saindo de Ipanema, entrei numa rua à esquerda e, de repente, eu senti uma coisa na parte de trás do carro. Infelizmente, um senhor tropeçou, caiu e bateu na parte de trás do carro, no pneu de trás do meu carro. Quando eu percebi, eu parei e já vieram pessoas falar comigo: 'Um senhorzinho caiu e ficou com o pé no pneu de trás do seu carro'", contou a artista em vídeos nos Stories. As informações são da Agência Estado.



Elba Ramalho explicou que encostou o carro e prestou socorro para o senhor, que não teve nada grave. "Eu encostei o carro, prestei socorro e graças a Deus não teve nada grave. Ele tá bem, é uma pessoa que conheço, mandou já um abraço pra mim. A polícia chegou somente pra fazer o serviço, mas não teve B.O, nada disso, porque eu não tive culpa de nada. Eu não vi, eu senti que algo tinha batido no meu carro", falou.