Dua Lipa assume namoro com Romain Gavras em Festival de Cannes

Dua Lipa assumiu namoro com o diretor de cinema Romain Gavras, no Festival de Cinema de Cannes. Os dois posaram para fotos assumindo o namoro. O casal já havia sido flagrado romanticamente na Semana de Moda de Paris. No tapete vermelho, Dua Lipa apareceu em um vestido preto cheio e recortes e fendas, enquanto o cineasta estava usando um terno clássico.

A 76ª edição do Festival de Cannes ocorre até o próximo sábado, 27 de maio, e durante a semana. O evento é um dos maiores festivais cinema e entretenimento mundial. Diversos filmes são exibidos para jornalistas, atores, diretores, produtores e demais profissionais envolvidos com a sétima arte.

Quem é Romain Gavras?

Romain Gavras é diretor de cinema e também de videoclipes. Ele é conhecido pelas produções audiovisuais dos singles “Bad Girls”, da M.I.A., e “No Church In The Wild”, do Kanye West. Especula-se que Dua Lipa e Romain Gravas se conheceram dentro da indústria musical.