Dora Figueiredo é cancelada após comer cesta de café da manhã por engano: ‘Falta de noção’

Dora Figueiredo causou indignação dos internautas nas redes sociais após comer uma cesta de café da manhã que não foi endereçada a ela. A influenciadora relatou nos stories na manhã do último domingo (22), que recebeu o mimo e encontrou um bilhete mostrando que não era para ela e continuou comendo mesmo assim.

"Bom dia, Tha, que seu domingo comece tão bem quanto esse café. Te peço mil desculpas, não foi minha intenção. Amo você, beijos, Dé", dizia o bilhete.

A youtuber ironizou o ocorrido nos stories: "Eu te perdôo, Dé". No Twitter, ela também brincou: "Não sei o que a Dé fez, não sei quem é Tha, porém obrigada pelo café da manhã, tava ótimo".

O ato teve uma repercussão negativa entre os seguidores dela, o que fez com que a youtuber apagasse os vídeos iniciais e se justificasse, explicando que comprou um café da manhã para a "Tha".

"Já mandei o café da manhã, eu vou guardar para sempre o 'Bom dia, Tha'. Eu amei essa história, peguei um café da manhã muito mais top, espero que as duas se reconciliem. E eu apaguei o post, porque as pessoas estavam dizendo que não pode fazer post com isso. Eu achei engraçado, porque foi aleatório. Já falei com o pessoal da padaria, já tá tudo resolvido. Eu tô a fim de mandar um café da manhã até para Dé, que eu não sei quem é”, disse.

Dora ainda acrescentou que não expôs a intimidade de ninguém ao mostrar o bilhete, porque ninguém saberia quem são as envolvidas: "Eu espero que fique tudo bem com as bonitas".

Pela manhã desta segunda-feira (23), os internautas ainda comentavam a repercussão negativa, o que rendeu ‘Dora Figueiredo’ em um dos assuntos mais comentados no Twitter’, e ela escreveu na rede social: "Já tá tudo certo tá gente, podem ficar tranquilos".

Já ta tudo certo tá gente podem ficar tranquilo — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) November 23, 2020

Pausa na empolgação aqui pra dizer que tô de cara com os stories da Dora Figueiredo. Expôs a intimidade de um casal, além de expor o trabalhador do condomínio. Comer o café por engano, antes mesmo de abrir o bilhete, até que pode passar, mas expor e ficar orgulhosa disso, não! — Pedro Rennó - Canal Parabólica (@opedrorenno) November 23, 2020

Dora Figueiredo é a representação da pior parte da militância que acha que é "cool" ser debochado e mal educado



Pior que essa porra faz escola: alexandrismos, supervulgar, tão se multiplicando pelas redes, sem perceber que esse tipo de é extremamente tóxico https://t.co/3GPEdSChOm — R$ 200,00 (@metalicnero) November 23, 2020

Sou totalmente contra isso de cancelamento on-line, mas foi uma puta falta de sensibilidade da Dora Figueiredo fazer esses stories... se eu tivesse comido por engano a comida de alguém compraria outra e mandaria entregar no endereço certo e com pedido de desculpa. https://t.co/dsDW7StQAL — 𝓷𝓸𝓽 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓫𝓪𝓫𝓲 (@trezedonove) November 23, 2020